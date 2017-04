Aus der Traum vom deutschen Finale beim EHF-Cup. Die Handballer der MT Melsungen haben den Sprung ins Final Four verpasst. Der französische Club Saint Raphaël war letztlich eine Nummer zu groß für die Nordhessen.

Die MT Melsungen hat den Einzug ins Final Four des EHF-Pokals verpasst. Der nordhessische Handball-Bundesligist verlor am Samstag auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen das französische Team Saint Raphaël Var mit 23:31 (15:15). Bereits im Hinspiel unterlag die MT mit 26:30. Bester Werfer für Melsungen war Michael Müller mit fünf Toren. Für die Gäste traf Torjäger Raphael Caucheteaux zehn Mal. Die MT scheiterte damit bei ihrer zweiten Europacup-Teilnahme zum zweiten Mal im Viertelfinale.

Bis zur Pause konnte Melsungen träumen. Doch nach Wiederbeginn lief nicht mehr viel im Angriff zusammen. Entweder verzogen die Hausherren oder es stand Saint Raphaëls Torhüter Slavica jukanovic im Wege. Am Serben verzweifelten die Melsunger letztlich. Zudem sorgten erneut teilweise gravierende individuelle Fehler für die Niederlage.

Fast ein Debakel

Eine Viertelstunde vor Schluss schien der Bundesligist nicht mehr an sich zu glauben. Die Spannung fehlte und so kassierten die Gastgeber einen Treffer nach dem anderen. Am Ende wurde es fast noch ein Debakel. Die Franzosen stehen neben Gastgeber FA Göppingen, Füchse Berlin und dem SC Magdeburg in der Runde der letzten Vier.