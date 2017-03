MT Melsungen verzweifelt an Torwart Green

Der Ball wollte einfach nicht rein. Die MT Melsungen hat sich in der Handball-Bundesliga am SC Magedburg die Zähne ausgebissen - oder besser gesagt: an SC-Torwart Jannick Green.

Die MT Melsungen hat ihr Heimspiel am Mittwoch verloren. Die Nordhessen mussten sich in der Rothenbach-Halle dem SC Magdeburg mit 21:27 (10:13) geschlagen geben. Bereits im Dezember hatten die Melsunger im Hinspiel in Magdeburg mit 26:27 das Nachsehen gehabt.

Am Mittwoch haperte es bei der Mannschaft von Trainer Michael Roth an den Abschlüssen. Die Hausherren benötigten einfach zu viele Versuche, um ein Tor zu erzielen. Schuld daran war ein gut aufgelegter SC-Torwart Jannick Green, der die MT mit 14 - zum Teil überragenden - Paraden schier zur Verzweiflung brachte.