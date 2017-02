Mit der wohl schwächsten Saisonleistung hat die MT Melsungen das Hessenderby in Wetzlar verloren. Kurz vor den Europapokal-Wochen herrscht bei den Nordhessen Ratlosigkeit.

Schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Ausgerechnet vor dem Start in die Gruppenphase des EHF-Pokals ist Handball-Bundesligist MT Melsungen am sportlichen Tiefpunkt angekommen. Wie das Kaninchen vor der Schlange habe seine Mannschaft im Hessenderby bei der HSG Wetzlar agiert, kritisierte ein fassungsloser MT-Trainer Michael Roth nach der 22:27 (7:13)-Pleite am Mittwoch. Statt Aufbruchsstimmung vor der Partie an diesem Samstag gegen Benfica Lissabon herrscht Ratlosigkeit.

Ohne Druck im Angriff

Der Coach haderte vor allem mit der desaströsen Angriffsleistung und den unzähligen technischen Fehlern im ersten Durchgang. "Das war ganz schlecht und sah phasenweise so aus, als hätten wir noch nie zusammen gespielt", grantelte Roth.

Schwung und Selbstvertrauen fehlen nun gänzlich. "Wir haben im Angriff nichts zustande gebracht, ohne jeglichen Druck gespielt. Irgendwie hatten wir Angst. Warum, weiß ich aber auch nicht", erklärte Linksaußen Michael Allendorf.

"Vollkommen inakzeptabel"

Noch kritischere Worte fand Sportvorstand Axel Geerken, der den Rückrundenauftakt im Vorfeld als wegweisend bezeichnet hatte. "Es ist vollkommen inakzeptabel, sich so im Angriff zu präsentieren. Das war eine sehr enttäuschende Leistung." Den Einbruch konnte er sich nur schwer erklären. "Natürlich war ein gewisser Druck da, aber ich erwarte, dass die Mannschaft auch gute Leistungen zeigt, wenn mal nicht alles in Butter ist", sagte der frühere Torwart.

Roth und er müssen die verunsicherten Spieler vor dem Mammutprogramm mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus wieder in die Spur bekommen. "Wir werden alles analysieren und uns dann auf Lissabon konzentrieren. Ich hoffe, dass wir dann ein besseres Spiel abliefern können", sagte Roth.

Nicht in Panik verfallen

Können die Nordhessen die schon in der Hinrunde begonnene Talfahrt nicht bald aufhalten, wird wohl auch die Unruhe im beschaulichen Melsungen wachsen. Auch der Druck auf Roth wird größer werden. Denn nach der fantastischen Vorsaison mit Rang vier waren die Erwartungen in diesem Jahr groß. Aktuell liegt die MT nur noch drei Minuspunkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. "Es macht keinen Sinn, jetzt in Emotionalität oder Panik oder dergleichen zu verfallen. Wir haben ein bisschen Druck, aber arbeiten trotzdem in Ruhe weiter und werden auch wieder erfolgreich sein", sagte Geerken.

In Wetzlar herrscht dagegen uneingeschränkte Freude. Trainer Kai Wandschneider bescheinigte seinem Team die beste Abwehrleistung in seiner Amtszeit, dazu ein starkes und diszipliniertes Angriffsspiel. Entsprechend positiv fiel sein Fazit aus: "Ich bin sehr erleichtert, dass wir direkt wieder den Fuß in die Tür bekommen und ein gutes Spiel abgeliefert haben."