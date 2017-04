Die MT Melsungen hat in einem spannenden Spiel den Füchsen aus Berlin in der Handball-Bundesliga ein Unentschieden abgerungen. Lange sah es danach aus, als würden die Nordhessen als Verlierer aus der Halle gehen.

Es war bis zuletzt ein Spiel auf Messers Schneide. Am Ende gab es in der Handball-Bundesliga zwischen der MT Melsungen und den Füchsen Berlin keinen Sieger. Die Mannschaften trennten sich am Mittwochabend 28:28 (13:16). Es war eine hart umkämpfte Partie, an deren Ende sich die Nordhessen über den Punkt gegen den Tabellenvierten freuen können.

Vor 4.300 Zuschauern in heimischer Halle lief die MT von Beginn an einem Rückstand hinterher. Sieben Minuten vor Schluss konnte Melsungen erstmals ausgleichen und hatte sogar noch Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden.