Niederlage in Spanien

Drittes Gruppenspiel, erste Niederlage: Die MT Melsungen verliert beim spanischen Vertreter Helvetia Anaitasuna und muss nun um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Es bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.

Die MT Melsungen hat am Samstag die erste Niederlage in der Gruppenphase des EHF Cups kassiert. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth, die trotz der Pleite noch Tabellenführer ist, verlor beim spanischen Erstligisten Helvetia Anaitasuna mit 22:23 (9:13). In der Tabelle haben mit Melsungen, Benfica und Anaitasuna nun gleich drei Teams vier Punkte auf dem Konto, die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die nächste Runde.

Die MT drehte einen Vier-Tore-Pausenrückstand zwischenzeitlich zwar in eine Führung, in der Schlussphase fehlte aber das Abschlussglück.

Sendung: hr1, Nachrichten, 4.3.2017, 22 Uhr