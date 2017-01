Das Verletzungspech bleibt der MT Melsungen treu. Der Handball-Bundesligist muss in den kommenden Monaten auf Marino Maric verzichten. Der Kreisläufer brach sich den Mittelfuß.

Das neue Jahr hat für die MT Melsungen mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Kreisläufer Marino Maric hat sich im Heimspiel gegen Flensburg-Handewitt zwischen den Jahren den Mittelfuß gebrochen. Das teilten die Nordhessen am Sonntag mit. Maric soll noch in der ersten Januarwoche in Zagreb operiert werden. Er wird dem Bundesligisten etwa drei bis vier Monate nicht zur Verfügung stehen.

"Das ist natürlich besonders tragisch – für den Spieler selbst, wie auch für die Mannschaft", sagte MT-Trainer Michael Roth. Maric hatte bereits zum Ende der Vorsaison einen Riss im Mittelfuß erlitten, der ihn auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio kostete. Die Melsunger hadern schon die ganze Saison mit ihrem Verletzungspech.

Fünf verletzte Spieler

Für Maric steht der 19-Jährige Johannes Golla als Ersatz bereit. Der Youngster habe bereits bewiesen, dass er die Position im Mittelblock beziehungsweise am Kreis besetzen könne, so der Coach. Allerdings hofft Roth, dass sich das Melsunger Lazarett bis zum Rückrundenstart Anfang Februar weiter gelichtet hat. Nahezu im kompletten Dezember musste die MT auf fünf verletzte Profis verzichten.