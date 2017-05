Johannes Sellin präsentiert sich in Topform.

Das Verlieren verlernt: Die MT Melsungen ist im Saisonendspurt der Handball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Auch Erlangen kann die Serie nicht stoppen.

Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Die Bartenwetzer besiegten am Sonntag vor heimischer Kulisse den HC Erlangen mit 34:31 (15:16) und blieben damit zum siebten Mal in Folge ungeschlagen. Durch den Sieg gegen den Tabellennachbarn springt das Team von Trainer Michael Roth auf Platz sieben.

Nachdem die Partie in der ersten Hälfte noch ausgeglichen war und die Gäste sogar mit einer Führung in die Pause gingen, drehten die Hausherren nach dem Seitenwechsel auf und gewannen hochverdient. Bester Werfer war Johannes Sellin mit neun Treffern.