Rückschlag für den TV Hüttenberg im Rennen um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Die Mittelhessen verloren ihre Partei bei Verfolger DJK Rimpar - und müssen am letzten Spieltag gegen den Ligaprimus ran.

Die Entscheidung über einen Bundesliga-Aufstieg des TV Hüttenberg fällt erst am letzten Spieltag. Die Mittelhessen vergaben am Samstag ihren ersten Matchball. Sie verloren bei Verfolger DJK Rimpar mit 30:31 (12:16). In Würzburg lief Hüttenberg immer wieder in Konter der Hausherren und verlor bereits vor der Pause Linksaußen Christian Rompf, der die Rote Karte sah.

Durch die Niederlage rutscht der TVH in der Tabelle auf den dritten Platz ab. Damit kommt es kommenden Samstag (18 Uhr) zum Showdown am letzten Spieltag. Dann empfangen die Hüttenberger den Tabellenführer TuS N-Lübbecke. Nur die ersten drei Mannschaften steigen in die Bundesliga auf. Das punktgleiche Ludwigshafen-Friesenheim liegt nur ein Tor hinter den Mittelhessen auf dem vierten Platz.