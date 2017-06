Mit einem souveränen Sieg sicherte sich der TV Hüttenberg am letzen Spieltag den Aufstieg.

TV Hüttenberg steigt in die Bundesliga auf

Am letzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga hat der TV Hüttenberg den Bundesligaaufstieg perfekt gemacht. Der TVH feierte gegen den Tabellenführer einen deutlichen Heimsieg, während die Konkurrenz patzte. Damit gelingt den Mittelhessen der Durchmarsch von der 3. Liga ins Oberhaus.

Der TV Hüttenberg spielt in der kommenden Saison in der 1. Handball-Bundesliga. Der TVH besiegte in heimischer Halle den TuS N-Lübbecke mit 25:19. Zeitgleich verlor die DJK Rimpar Wölfe ihr Spiel beim VfL Bad Schwartau mit 32:27. Damit stand der Aufstieg der Mittelhessen fest.

In einer starken Partie ließ der TVH zwar einige große Chancen aus, konnte sich bis zur Pause aber einen 12:10-Vorsprung erarbeiten. Quasi mit dem Halbzeitpfiff hielt TVH-Keeper Fabian Schomburg einen Siebenmeter und rettete den Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Dritter hessischer Bundesligist

Die Führung gaben die Hüttenberger im zweiten Durchgang gegen den Ligaprimus aus Lübbecke nicht mehr ab. Im Gegenteil. Sie legten noch einmal einen Gang zu und zogen zwischenzeitlich auf acht Tore Vorsprung davon. Am Ende stand dann dem souveränen Sieg und der rauschenden Aufstiegsparty nichts mehr im Weg. Neben der HSG Wetzlar und der MT Melsungen ist Hüttenberg ab der kommenden Spielzeit der dritte hessische Club im Handball-Oberhaus.