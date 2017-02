Nach sechswöchiger WM-Pause geht es in der Handball-Bundesliga gleich wieder mächtig rund: Am Mittwoch gastiert die MT Melsungen zum Hessenduell bei der HSG Wetzlar. hessenschau.de zeigt die Partie im Livestream.

Die Handballer der MT Melsungen wollen sich nach der schwachen Hinrunde rehabilitieren und gleich ein Ausrufezeichen im Hessenduell bei der HSG Wetzlar setzen. "Wir wollen versuchen, den Rückrundenstart besser zu gestalten als den zu Saisonbeginn. Die aktuelle Tabellensituation mit Rang zehn ist nicht zufriedenstellend", erklärte MT-Coach Michael Roth vor dem brisanten Duell am Mittwoch (19 Uhr/im Livestream auf hessenschau.de).

Melsungen arbeitet an Durchschlagskraft

In der Winterpause haben Roth und Geschäftsführer Axel Geerken die unbefriedigende Situation analysiert und Schwachstellen aufgedeckt. "Es gilt zum einen, die Abstimmung in der Abwehr zwischen Feldspielern und Torhütern zu verbessern und zum anderen in der Offensive auch aus dem linken Rückraum mehr Durchschlagskraft zu entwickeln", erklärte Geerken. "Unser Angriffsspiel war bislang zu rechtslastig."

Für Roth war es besonders wichtig, dass die Mannschaft im Training und in den Vorbereitungsspielen die taktische Planung umgesetzt hat. "Damit haben wir meines Erachtens eine gute Basis für den Start in die Rückrunde gelegt. Wie gut die ist, müssen wir nun im Hessenderby zeigen", sagte der 54-Jährige.

Wegweisende Bedeutung

Geerken misst dem Duell gegen seinen und Roths früheren Arbeitgeber eine wegweisende Bedeutung zu. "Nachdem die Hinrunde nicht wunschgemäß verlaufen ist, wollen wir nun in der zweiten Saisonhälfte möglichst Boden gut machen. Dazu gehört unbedingt ein guter Start", sagte Geerken - zumal das Hinspiel gegen den Rivalen vor heimischer Kulisse mit 25:28 verloren gegangen war.

Personell plagen die Nordhessen aber immer noch Verletzungssorgen: Johannes Sellin, Felix Danner, Johan Sjöstrand und Michael Müller waren zuletzt angeschlagen, sollten rechtzeitig fit werden. Definitiv fehlen werden Kreisläufer Marino Maric (Mittelfußbruch) und weiterhin Gabor Langhans (Patellasehnenprobleme).

Wetzlar auf Euphoriewelle

Gegner Wetzlar hingegen schwebte nach der unerwartet starken Hinrunde mit Rang sieben auf einer Euphoriewelle. Allerdings wurden die Mittelhessen in der Winterpause wieder von der Realität eingeholt. Erneut fielen in Nationalspieler Philipp Weber und Filip Mirkulovski wichtige Stammkräfte verletzt aus. WM-Silbermedaillengewinner Kristian Björnsen stieß erst am Sonntag wieder zum Team.

"Wir hatten keine einzige Trainingseinheit, wo wir komplett waren. Zudem weiß man vor dem ersten Spiel nie genau, was passiert. Wir wollen natürlich einen guten Start hinlegen", sagte HSG-Coach Kai Wandschneider. Gute Nachrichten gab es trotzdem. Der in der Hinrunde ausgefallene Spielmacher Philipp Pöter steht wieder voll im Saft und brennt auf sein Bundesliga-Debüt im grün-weißen Dress. "Nach so einer langen Pause werden wir ihm Zeit geben. Aber was er in den Testspielen gezeigt hat, war klasse", sagte Wandschneider.