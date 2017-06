Weltmeister Marco Koch hat die harte Norm des Deutschen Schwimm-Verbandes nicht geschafft, dennoch wurde er für die Weltmeisterschaften in Budapest nominiert. Keine Ausnahme gab es für Sarah Köhler.

Marco Koch ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest vom 14. bis 30. Juli dabei. Das gab der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Dienstag im Rahmen der Nominierung für die Weltmeisterschaften bekannt. Dabei hatte der Weltmeister die Norm über 200 Meter Brust bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende nicht geschafft. Bundestrainer Henning Lambertz entschied sich dennoch, den Darmstädter mitzunehmen. Man wolle ihn "als amtierenden Weltmeister mit seiner immensen Erfahrung und seinem medaillenträchtigen Potenzial nicht missen", wird Lambertz in der Mitteilung des DSV zitiert.

Bereits bei den Deutschen Meisterschaften hatte der Bundestrainer betont, dass Koch "eine ganz besondere Position" in der Mannschaft habe und betont: "Ich möchte ihn im Team haben." Koch bleibt mit Ausnahme der Staffeln das einzige Zugeständnis des Bundestrainers an die harte WM-Norm.

Keine Ausnahme für Köhler

Für die Frankfurter Schwimmerin Sarah Köhler gab es dagegen keine Ausnahme. Köhler hatte über 800 Meter Freistil zwar den deutschen Meistertitel geholt, die WM-Norm aber nicht geschafft. Statt ihr fährt die erst 16 Jahre alte Celine Rieder zur WM. Sie lieferte zwar eine deutlich schwächere Zeit als Köhler ab, schaffte aber die deutlich einfachere U23-Norm und wurde deshalb für das 14-köpfige WM-Team nominiert.