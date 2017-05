Gesa Felicitas Krause ist in Bestform: Die Frankfurterin knackte beim Diamond-League-Meeting in Doha am Freitag den deutschen Rekord über 3.000 Meter Hindernis und stellte damit ihre eigene Bestmarke ein.

Gesa Felicitas Krause hat den deutschen Rekord über 3.000 m Hindernis beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Doha/Katar verbessert. Die Bestmarke hatte die 24 Jahre alte Frankfurterin bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 selbst aufgestellt. Damals kam sie als Sechste mit einer Zeit von 9:18,41 Minuten ins Ziel. In Doha präsentierte sich Krause nun in noch stärkerer Form: Sie unterbot den Rekord und wurde mit 9:15,70 Minuten Siebte. Damit schaffte Krause auch die Norm für die WM in London vom 4. bis 13. August, die bei 9:39, 00 Minuten liegt. Das Rennen in Doha gewann Hyvin Kiyeng aus Kenia in 9:00,12 Minuten.

Krause war direkt aus einem dreiwöchigen Trainingslager in Südafrika nach Doha gereist. Das Diamond-League-Meeting ist für sie der Auftakt in die diesjährige Sommersaison. Nach dem Trainingslager hatte Krause sich zufrieden gezeigt. "Ich bin gut vorbereitet", hatte sie auf ihrem Blog geschrieben. Mit dem starken Auftritt in Doha hat sie das eindrucksvoll unter Beweis gestellt.