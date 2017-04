Es ist geschafft! Die Löwen Frankfurt haben die Meisterschaft in der 2. Eishockey-Liga gewonnen. Nach zwei vergebenen Matchbällen präsentierten sich die Hessen im sechsten Spiel der Finalserie nervenstark.

Großer Jubel am Frankfurter Ratsweg: Die Löwen sind Meister der DEL2. Im sechsten Spiel der Finalserie "Best of Seven" setzten sich die Hessen am Dienstagabend souverän mit 5:2 gegen die Bietigheim Steelers durch und holten damit den entscheidenden vierten Sieg.

Maximilian Gläßl, Lukas Laub, Christoph Gawlik sowie Brett und Clarke Breitkreuz sorgten mit ihren Treffern für Partystimmung in der ausverkauften Eissporthalle. Für Bietigheim trafen Justin Kelly zum zwischenzeitlichen 1:2 und Shawn Weller, der nur noch zum Endstand verwandeln konnte.

Meister, aber kein Aufstieg

Die Frankfurter hatten in der Finalserie bereits 3:0 geführt, doch nach zwei Niederlagen wurde es noch einmal spannend. Aber die Löwen behielten im sechsten Duell mit dem dreimaligen DEL2-Meister die Nerven. Die Löwen hatten die Hauptrunde hinter Bietigheim als Zweiter abgeschlossen und vorher bereits das Viertelfinale gegen Freiburg und das Halbfinale gegen Titelverteidiger Kassel jeweils mit 4:0 für sich entschieden.

Kassel Huskies @ECKASSELHUSKIES Liebe Löwen Frankfurt, heute Abend ist kein Platz für Rivalitäten. Wir gratulieren euch von Herzen zur verdienten... https://t.co/bFlmPohpnb

Einen kleinen Haken hat die große Sause allerdings: Da die Regularien keinen Absteiger aus der DEL und gleichzeitig keinen Aufsteiger aus der DEL2 vorsehen, werden die Löwen auch im nächsten Jahr zweitklassig sein. Die Lizenz-Unterlagen für die DEL haben die Frankfurter zwar gemeinsam mit fünf weiteren Mannschaften eingereicht, eine Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs wird es aber frühestens zur Saison 2018/19 geben. Die einzige Chance ist, dass sich ein Team zurückzieht oder aus finanziellen Gründen nicht erneut antreten kann.

