Eine Matratze für zwei Personen, Knebelverträge und geprellte Gehälter – eine Doku in der ARD zeigt, wie Manager die Notlage afrikanischer Langstreckenläufer ausnutzen. Die Spur führt direkt nach Hessen.

In dem Keller ist es dunkel. Mehrere Hochbetten stehen in einem kleinen Raum. Die Toilette trennt vom Rest nur ein einfacher Duschvorhang. Wahrscheinlich würde niemand auf die Idee kommen, hier könnten Leistungssportler ihren Tag und ihre Nacht verbringen. In diesen Verhältnissen. Ohne Fenster. Ohne Frischluft. Doch die Aufnahmen, die am Donnerstagabend in der ARD-Doku "Der Lauf ums große Geld" gezeigt wurden, legen das nahe. Sie wurden den Filmemachern zugespielt und sollen ein Wohnhaus in Schöneck im Main-Kinzig Kreis zeigen. Es ist einer von zahlreichen schweren Vorwürfen gegen den Athletenberater Alexander Hempel.

Weitere Informationen Wie Afrikas Sporthelden verkauft werden Einen Tag vor Beginn der Leichtathletik Weltmeisterschaften in London zeigte die ARD am Donnerstagabend die Dokumentation "Der Lauf ums große Geld – wie Afrikas Sporthelden verkauft werden" . Ende der weiteren Informationen

Früher war der 45-Jährige selbst Läufer, heute verdient er sein Geld als Manager – vornehmlich von Langstreckenläufern aus Afrika. Laut eigener Aussage kümmere er sich um die Anmeldung seiner Athleten bei Rennen, um die Anreise und die Unterkunft. Mehrmals im Jahr fliege er nach Kenia, um neue Talente zu entdecken.

Als Gegenleistung erhalte er 15 Prozent an Startgeldern, Siegprämien und Sponsoreneinnahmen. Angeblich soll Hempel aber in mehreren Fällen gleich die gesamte Gage einbehalten haben. "Wenn es Antrittsgelder gab bei Läufen, hat er uns die nicht ausbezahlt", sagt eine Läuferin anonym. Die Umstände in der Wohnung seien "furchtbar" gewesen. Zwischenzeitlich hätten dort bis zu 15 Personen gelebt, man habe sich Matratzen teilen müssen. "Wenn wir uns beschweren wollten, ist der Manager weggelaufen. Er wollte von uns nur profitieren."

Hempel bestreitet Vorwürfe

Für die Menschen in Afrika ist der Ausdauersport oft die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben. Im Film wird die Abhängigkeit der Athleten von ihren Managern drastisch umschrieben: Es handele sich dabei um "Sportsklaven". Bleibt also die Frage: Hat Alexander Hempel die Armut ausgenutzt? In der ARD-Doku äußert sich der Schönecker dazu nicht, allerdings habe die Redaktion mit ihm telefoniert. Das Ergebnis: Hempel bestreite sämtliche Vorwürfe. Auch die Unterkunft beschreibe er deutlich anders als es die zugespielten Aufnahmen zeigten.

Hajo Seppelt, einer der Macher des Films, beobachtete für den Dreh die Wohnung von außen und sprach mit Anwohnern. "Das sind fragwürdige, wenn nicht sogar unwürdige Bedingungen", sagte er im Gespräch mit hr-iNFO. Außerdem müssten die Läufer Arbeiten am Haus leisten und es seien Verträge aufgetaucht, in denen die Sportler zahlreiche Verpflichtungen eingehen müssten. Halten sie diese nicht ein, drohe eine Strafe von 10.000 Dollar. Die Arbeitsleistungen am Hause habe Hempel bestätigt, bei den Verträgen handele es sich um Standardwerke.

Reaktion auf Recherchen

Die Organisatoren des Frankfurt Marathons reagierten bereits auf die Recherchen. Sie fordern eine Erklärung von Hempel und kündigten Konsequenzen an. "Wenn die Vorwürfe stimmen, ist es sonnenklar, dass wir nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten werden", sagte Renndirektor Jo Schindler dem hr-sport.