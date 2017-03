zum Artikel Leichtathletin Salman-Rath : Zurück zu den Wurzeln

Frankfurt: Claudia Salman-Rath überraschte bei der Hallen-EM in Belgrad mit der viertbesten Leistung einer deutschen Weitspringerin in der Geschichte - und gewann Bronze. Doch nach dem Ausflug zu den Spezialistinnen, will die Frankfurterin zum Mehrkampf zurückkehren. [mehr]