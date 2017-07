zum Artikel Frankfurter überraschte in Erfurt : Das ist Leichtathletik-Shootingstar Luke Campbell

Frankfurt: Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt war Luke Campbell Überraschungssieger über 400 Meter Hürden. In seiner alten Heimat in den USA hat der Frankfuter alles hinter sich gelassen, um in Deutschland Profi zu werden. [mehr]