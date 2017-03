Die Playdowns in der DEL2 rücken näher, dennoch können die Roten Teufel aus Bad Nauheim die Abstiegsrunde noch abwenden. Dafür sorgten sie am Freitag. Kassel und Frankfurt gewannen ebenfalls.

Noch darf der EC Bad Nauheim hoffen, die Abstiegsrunde in der 2. Eishockey-Liga kommt aber immer näher. Die Roten Teufel erledigten am Freitag mit einem 3:2-Sieg im Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers ihre Hausaufgaben. Weil der direkte Rivale aus Riessersee aber ebenfalls gewann, fällt die Entscheidung am letzten Spieltag der regulären Saison am Sonntag.

Dann spielt der Tabellenzehnte Riessersee beim Schlusslicht aus Crimmitschau, die Roten Teufel bekommen es mit Ravensburg zu tun. Nur mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage von Riessersee könnte sich Bad Nauheim den 10. Platz noch schnappen. Dieser bedeutet den Klassenerhalt und berechtigt zur Teilnahme an den Pre-Playoffs. Der Elfte, aktuell Bad Nauheim, muss in die Playdowns.

Die Kassel Huskies sind derweil nach einem 4:2-Erfolg über Crimmitschau nicht mehr vom dritten Tabellenrang zu verdrängen. Die Nordhessen warten ebenso noch auf ihren Playoff-Gegner wie der Tabellenzweite aus Frankfurt: Die Löwen behielten am Freitag mit 7:5 in Freiburg die Oberhand.