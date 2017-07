Das Frauen-Rennen des Ironman Frankfurt 2007 ist bis heute einmalig. Die beiden Stars von damals sind mittlerweile als hr-Expertinnen tätig – und glauben zehn Jahre später fest an eine große deutsche Siegchance.

Der 1. Juli 2007 wird in der Geschichte des Ironman Frankfurt wohl für immer ein besonderer Tag bleiben. Erarbeiten sich die Top-Favoriten und späteren Sieger in den knapp 226 Kilometern des Schwimmens, Radelns und Laufens für gewöhnlich einen gewissen Vorsprung, so wurde das Frauen-Rennen vor zehn Jahren erst in einem packenden Finish und nur wenige Meter vor der Ziellinie entschieden.

Weitere Informationen Der Ironman live Der Hessische Rundfunk berichtet auch in diesem Jahr live vom Ironman Frankfurt. Alle Sendezeiten und Infos zum Livestream finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Die Hauptdarstellerinnen in diesem außergewöhnlichen Finale: Nicole Leder, Siegerin sowie Europameisterin, und Andrea Steinbecher, die damals noch als Andrea Brede unterwegs war und das Rennen im Jahr zuvor hatte gewinnen können. 35 Kilometer lang – also fast auf der kompletten Marathonstrecke – lieferten sie sich ein packendes Laufduell inklusive erfolgloser Ausreißversuche. Die Entscheidung fiel erst im Zielbereich auf dem Frankfurter Römerberg.

Ein kleines Wunder

Als die Athletinnen auf den roten Teppich abbogen, hatte Steinbecher einen hauchzarten Vorsprung von zwei bis drei Schrittlängen. Doch auf dem leichten Anstieg zog Leder noch an ihr vorbei, ehe sie völlig erschöpft die Ziellinie als Erste erreichte. hr-Kommentator Volker Hirth traute seinen Augen nicht und sprach in diesem Moment von einem "kleinen Wunder". Was war da passiert?

"Ich hatte mir das Ziel nicht genau angeschaut", gesteht Steinbecher zehn Jahre später. Als sie realisierte, dass sie doch noch ein paar Meter weiterlaufen muss als angenommen, machten ihre Beine schlapp. "Und dann kam Nicole von hinten. Schade für mich und Glück für sie."

Beranek ist Top-Favoritin

Die Siegerin selbst hatte von Steinbechers Missgeschick überhaupt nichts mitbekommen. "Wenn man kurz vor Schluss drei Meter hinterher hängt – normalerweise war's das dann", rekapituliert sie zum Zehnjährigen ihre Ausgangslage kurz vor dem Schlusssprint. "Ich wusste, dass es leicht bergauf geht. Taktisch war es von Andrea sicherlich schon ein Fehler, der mir zugutegekommen ist."

Auch im Jahr 2017 ist beim Frauen-Rennen des Frankfurter Ironman Hochspannung garantiert – wenn auch vermutlich auf eine andere Art und Weise. Sieben Jahre nach dem zweiten Erfolg von Sandra Wallenhorst sind die Chancen auf den ersten deutschen Sieg seit 2010 so groß wie schon lange nicht mehr. Sowohl Leder als auch Steinbecher, die am 9. Juli als hr-Expertinnen im Einsatz sein werden, haben vor allem Anja Beranek auf dem Zettel, auf dem eine kurze Liste mit Favoritinnen zu finden ist.

Charles und Tajsich – mehr als Geheimtipps?

"Ihre Schwimm-Rad-Performance ist Weltklasse. Sie kann um den Sieg mitkämpfen", sagt Leder. Weitere aussichtsreiche Kandidatinnen, auch da ist sie sich mit Steinbecher einig, seien die Britin Lucy Charles ("Wird als Erste aus dem Wasser kommen") und die Deutsche Sonja Tajsich ("Will nach Hawaii und braucht noch die Punkte"). Zwischen Tajsich und Beranek, so mutmaßt zumindest Steinbecher, könnte sich sogar ein deutsches Laufduell entwickeln – mit leichten Vorteilen für Tajsich. Warum nicht – so ein Herzschlag-Finale wie 2007 hätte mal wieder was.