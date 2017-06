John Degenkolb greift auch in diesem Jahr wieder an.

John Degenkolb greift auch in diesem Jahr wieder an. Bild © picture-alliance/dpa

John Degenkolb wartet noch auf seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France. Der Rad-Star aus Oberursel liebt anspruchsvolle Strecken hofft deshalb auf Frankfurter Verhältnisse.

Starkes Jahr 2015, Unglücksjahr 2016, Etappensieg bei der Tour de France 2017? John Degenkolb aus Oberursel greift wieder einmal an. Wie gut seine Form ist, wie eine perfekte Etappe aussehen müsste und wann genau die hessischen Radsport-Fans am besten schon mal den Champagner kaltstellen sollten, verrät ARD-Radsport-Experte Florian Naß im Interview.

hessenschau.de: Florian, Tony Martin hat es bereits geschafft. John Degenkolb noch nicht. Gewinnt der Rad-Star aus Oberursel dieses Jahr seine erste Etappe bei der Tour de France?

Nass: Das ist wirklich schwer einzuschätzen. John Degenkolb steht mit der Tour etwas auf Kriegsfuß und hatte in der Vergangenheit oft Pech. Ich habe aber zwei Etappen im Auge, bei denen etwas gehen könnte: Das ist zum einen der dritte Abschnitt, der in Longwy endet. Und die 14. Etappe nach Rodez. Die sehen zwar nach Sprintetappen aus, haben am Ende aber einen Anstieg und sind deshalb schwieriger.

Weitere Informationen Zeitfahren live im hr Das hr-fernsehen überträgt das Einzelzeitfahren zum Auftakt der Tour de France am Samstag ab 17 Uhr live. Kommentator Florian Naß begrüßt Sie aus Düsseldorf. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Und das kommt dem Klassiker-Spezialisten Degenkolb entgegen?

Nass: Es muss schwer sein – für John und die Konkurrenz. Je welliger das Terrain, desto besser. Degenkolb braucht Hügel, damit die Top-Sprinter Kräfte verlieren. Am besten mit einem saftigen Schlussanstieg und einem richtigen Knüller-Berg direkt davor. Ähnlich wie bei Eschborn-Frankfurt. Dort sind immer Leute wie Alexander Christoff, Peter Sagan oder eben Degenkolb vorne dabei. Bei diesen speziellen Etappen sollten wir Degenkolb im Auge behalten, da kann er angreifen.

hessenschau.de: Kann man die Rundfahrt im Taunus mit der Tour vergleichen?

Kommentator Florian Naß geht in seine 21. Tour de France. Bild © hr

Nass: Eschborn-Frankfurt wäre eine richtig schwere Etappe bei der Tour de France. Perfekt für Klassiker-Fahrer wie Degenkolb. Die gute Nachricht für ihn: So etwas gibt es bei der diesjährigen Tour de France. Bei den ganz flachen Etappen hingegen sind andere Fahrer wie Marcel Kittel, André Greipel, Mark Cavendish oder Alexander Christoff stärker.

hessenschau.de: Wie schätzt du seine Form nach dem schwierigen vergangenen Jahr denn ein?

Nass: Ein Gradmesser war sicherlich die Deutsche Meisterschat. Da hat er einen sehr starken Eindruck hinterlassen und ist quasi ohne Helfer Dritter geworden. Ein starker Auftritt, der ihm Mut machen sollte.

hessenschau.de: Ich versuche es nochmal: Also ist ein Etappensieg drin?

Nass: Degenkolb gehört zur absoluten Weltklasse und hat bei Paris-Roubaix oder Mailand-San Remo schon bewiesen, wozu er im Stande ist. Die Tour ist aber noch einmal eine andere Liga, dort startet nur die Crème de la Crème der Radsport-Elite. Er wird irgendwann eine Tour-Etappe gewinnen. Ob er das dieses Jahr schon schafft, wird sich zeigen.

hessenschau.de: Richten wir den Blick kurz von Hessen zum großen Ganzen: Auf welche Etappe freust du dich – unabhängig von den beiden in Deutschland – am meisten?

Nass: Das ist natürlich immer der feierliche Abschluss in Paris. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Sportlich am spannendsten ist für mich aber die neunte Etappe von Nantua nach Chamberry, das ist vielleicht sogar die heimliche Königsetappe. Es geht durchs Jura-Gebirge und dann in die Alpen. Mit Bergwertungen, die man in diesem Gebiet nicht vermuten wird. Das wird – wie die gesamte Tour – sehr abwechslungsreich.

hessenschau.de: Und nun die entscheidende Frage: Wer gewinnt die Tour?

Nass: Das ist ganz, ganz schwer vorherzusehen. Ich sage jetzt nicht Christopher Froome, sondern: Richie Porte.

Das Gespräch führte Mark Weidenfeller

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Extra: Tour de France, 01.07.2017, 17 Uhr