Zwei Sportreporter des Hessischen Rundfunks sind für besonders gute Leistungen im Radio geehrt worden. Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister haben bei einem Wettbewerb des Verbandes Deutscher Sportjournalisten jeweils den zweiten Platz erreicht.

"Bei der Vielzahl der eingereichten, starken Beiträge ist es super, den zweiten Platz zu holen", sagte Brockmeier am Montag nach der Vergabe des sogenannten Herbert-Zimmermann-Preises in Hannover. In der Kategorie "Beiträge" wurde er für seine Story über Tennis-Profi Angelique Kerber geehrt. Sein Beitrag mit dem Titel "If I can make it there..." behandelte Ende August die Chancen von Angelique Kerber, ausgerechnet in New York Nummer eins der Weltrangliste zu werden.

Hofmeister erreichte den zweiten Platz in der Kategorie "Reportage" zusammen mit seinem WDR-Kollegen Holger Dahl. Beide hatten das Viertelfinale der Fußball-EM im vergangenen Jahr in Frankreich zwischen Deutschland und Italien kommentiert – inklusive des packenden Elfmeterschießens (7:6 für Deutschland). "Es ist grandios, bei einem derart renommierten Preis auf dem zweiten Platz zu landen", so Hofmeister.

Positive Emotionen im Radio

"Die EM in Frankreich war für uns alle im Schatten des Terrors keine leichte Veranstaltung. Umso schöner, dass wir mit dieser Reportage offenbar so viele positive Emotionen in die deutschen Radios transportieren konnten."