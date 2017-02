Der Sprint über 7,5 Kilometer ist das erste Einzelrennen bei der Biathlon-WM in Hochfilzen. Für die Nordhessin Nadine Horchler ist der Start in Tirol etwas ganz Besonderes.

Biathletin Laura Dahlmeier geht als Gold-Favoritin in den WM-Sprint von Hochfilzen, doch Aufregung kennt sie kaum noch. Anders ist das bei Teamkollegin Nadine Horchler. Denn das dritte WM-Rennen ihrer Karriere am Freitag (14.45 Uhr) ist nicht nur für die Nordhessin selbst fast ein kleines Wunder. "Es ist schon toll, dass ich unverhofft doch noch dabei bin. Wenn man hier auf den Strecken läuft, ist es schon was Besonderes", sagte die 30-Jährige, die bisher nur bei einer WM in Nove Mesto 2013 dabei war.

Dass die "Steh-Auf-Frau" im deutschen Team in Hochfilzen startet, hat sie ihrem Sensationssieg in Antholz im Massenstart und dem krankheitsbedingten Ausfall von Mannschaftskameradin Franziska Preuß zu verdanken. Zudem haben die Deutschen durch den WM-Verfolgungssieg von Dahlmeier im Vorjahr fünf statt vier Startplätze. Damit gehen mit Dahlmeier, Horchler, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt alle fünf Schützlinge von Bundestrainer Gerald Hönig an den Start.

Als Außenseiterin am Start

Für Horchler ist es deshalb so besonders, weil die Nordhessin bisher eine wechselvolle Karriere durchlebte. 2010 startete sie nicht mal im zweitklassigen IBU-Cup. Mit 23 stand sie am Scheideweg, jobbte einen Sommer in einer Pizzeria, wurde mit Material von Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner unterstützt. "Dass ich jetzt dabei bin, zeigt, man muss immer wieder aufstehen. Das zahlt sich am Ende vielleicht doch aus", sagte die Willingerin, die von ihrer Mutter, Schwester Karolin und ihrem Freund an der Strecke unterstützt wird.

Eine spezielle Renntaktik hat sie nicht. "Ich gehe es wie einen ganz normalen Sprint an, es sind 7,5 Kilometer und zehn Scheiben wie sonst auch", sagte sie. Ob es nochmal mit einem Überraschungssieg klappt? "Ich bin eine Außenseiterin. Es ist vielleicht möglich, aber ob das so schnell und überhaupt nochmal kommt, kann keiner sagen."

Mit Lockerheit und ohne Druck

Die Vorzeichen für die deutschen Damen sind gut. Denn im Vorjahr feierten Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und die nicht für die WM nominierte Miriam Gössner einen Dreifachsieg im Sprint. In der Verfolgung siegte dann Laura Dahlmeier vor Hammerschmidt.

Druck spürt Horchler trotz dieser Vorzeichen nicht. "Mir kann nichts passieren, ich kann nur gewinnen", sagte sie. Mit dieser Lockerheit will die Nordhessin am Freitag einfach "ihr Ding machen". Vielleicht gibt es dann die nächste Überraschung.