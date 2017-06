Timo Boll hat wieder einmal Tischtennis-Geschichte geschrieben. Der Odenwälder stürmte als erster Deutscher zum vierten Mal in Folge ins WM-Viertelfinale. Dort bekommt er es nun mit seinem Doppelpartner zu tun.

Rekordeuropameister Timo Boll (Höchst im Odenwald) hat bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf als erster Deutscher zum vierten Mal in Folge bei Welttitelkämpfen das Einzel-Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenachte besiegte am Samstag vor 8.000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena den früheren EM-Zweiten Marcos Freitas (Portugal) nach einer starken Leistung 4:1. In der Runde der besten Acht spielt der WM-Dritte von 2011 am Sonntag (15 Uhr, Live im Ersten) gegen seinen WM-Doppelpartner und Chinas topgesetzten Olympiasieger Ma Long um eine Medaille.

Bolls insgesamt fünfter Einzug in ein WM-Viertelfinale nach 2007, 2011, 2013 und 2015 hält die Hoffnungen der Gastgeber auf eine zweite Medaille beim WM-Heimspiel nach Mixed-Bronze für Petrissa Solja (Berlin) am Leben. Vor dem Erfolg des 36-Jährigen war Ruwen Filus (Fulda-Maberzell) mit 2:4 gegen den chinesischen Weltranglistenzweiten Fan Zhendong als drittletzter Deutscher im Einzel ausgeschieden.

Am Sonntag (11 Uhr) hat der Weltranglistenfünfte Dimitrij Ovtchjarov (Hameln/Orenburg) im Achtelfinale gegen den Japaner Koki Niwa als weiterer Trumpf des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) die Chance auf seine erste Teilnahme an einem WM-Viertelfinale im Einzel.