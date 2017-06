Tischtennis-WM in Düsseldorf

Auf das Aus im Doppel folgt der Sieg im Einzel: Timo Boll hat bei der Tischtennis-WM weiter Chancen auf eine Medaille in der Einzel-Konkurrenz. Das nächste Match des Odenwälders sehen Sie live im hr-fernsehen.

Für den Odenwälder Tischtennis-Star Timo Boll gehen die Weltmeisterschaften im Tischtennis zumindest im Einzel weiter. Der an Position acht gesetzte 36-Jährige setzte sich am Donnerstag in der zweiten Runde locker mit 4:0 gegen den Polen Jakub Dyjas durch.

Weitere Informationen Die WM live Der Hessische Rundfunk zeigt Bolls Drittrundenpartie am Freitag (2. Juni) um 14.30 Uhr im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Das Viertelfinale des Gewinners wird am Sonntag (4. Juni, 15 Uhr) im Ersten gezeigt. Ende der weiteren Informationen

In der am Freitagnachmittag (14.30 Uhr) stattfindenden Runde der besten 32 trifft er auf den Südkoreaner Woojin Jang, der gegen Bolls Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska aus Bensheim klar in vier Sätzen (11:5,11:8,11:9,11:5) gewann.

Im Doppel klappt es nicht

Zuvor war Boll mit seinem chinesischen Partner Ma Long im Doppel-Wettbewerb ausgeschieden. Die frühere und die aktuelle Nummer eins der Welt verloren am Donnerstagmittag gegen die Top-Favoriten Fan Zhendong und Xu Xin aus China mit 1:4 uns mussten damit frühzeitig alle Medaillenhoffnungen begraben.

Fan Zhendong und Xu Xin stehen auf Platz zwei und drei der aktuellen Weltrangliste. Boll und Einzel-Olympiasieger Ma Long hatten bereits bei der WM 2015 das Pech, schon in der zweiten Runde auf die späteren Weltmeister Xu Xin und Zhang Jike zu treffen.

Auch Franziska ausgeschieden

Auch für das deutsch-dänische Europameisterpaar Franziska / Jonathan Groth bedeutete das Achtelfinale die Endstation. Der Bensheimer unterlag mit seinem Partner den Weißrussen Pawel Platonow/Wladimir Samsonow 8:11, 11:8, 7:11, 5:11, 11:4, 11:9 und 7:11.