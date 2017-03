Deutschen Boxern wird oft nachgesagt, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Dem Darmstädter Jack Culcay kann man das ab Samstag nicht mehr vorwerfen. Denn in das Duell mit Demetrius Andrade geht er zu Recht als Außenseiter.

Ein undurchschaubarer Wust an Weltmeistern und Fallobst als Gegner: Im Profi-Boxen wird nur allzu oft ein einseitiges Gefecht im Vorfeld zur Jahrhundert-Herausforderung hochstilisiert. Doch wenn der Darmstädter Jack Culcay am Samstag in Ludwigshafen zur Verteidigung seines WBA-Titels im Halbmittelgewicht antritt, dann wartet wirklich der schwerste Kampf seiner Karriere auf ihn.

Denn mit Demetrius Andrade trifft Culcay auf einen der talentiertesten Boxer seiner Gewichtsklasse. Der frühere Amateur-Weltmeister ist in 23 Kämpfen als Profi ungeschlagen und überzeugte zuletzt nach längerer Zwangspause mit mehreren K.o-Siegen. Andrade ist mit 1,85 Metern deutlich größer als der für seine Gewichtsklasse sowieso schon kleine Culcay. Außerdem ist er ein sehr athletischer, schneller Boxer und zu allem Überfluss noch Rechtsausleger.

Culcay lobt Kontrahenten

"Andrade ist der stärkste Gegner, den ich je hatte", gibt Culcay entsprechend zu. Und auch sein Trainer Uli Wegner spart nicht mit Lob: "Weltweit kann man Boxer mit diesen Eigenschaften an einer Hand abzählen." Genau das mache den Kampf ja so besonders. "Ich würde sogar so weit gehen, dass es im letzten Jahrzehnt nicht solch ein Klasse-Duell in Deutschland gegeben hat."

Der Darmstädter ist also klarer Außenseiter, was man auch an der Berichterstattung in den USA merkt, wo nicht über den Kampf, sondern vor allem über Andrades Optionen in der Zukunft diskutiert wird. Das hängt auch mit dem ersten Duell der beiden zusammen, das vor Jahren bei den Amateuren stattfand. Andrade deklassierte Culcay bei der WM 2007 mit 30:9. Für den US-Boxer ein deutliches Signal: "Die Schwierigkeit, ihm den Gürtel abzunehmen ist so groß, wie einem kleinen Jungen den Lutscher zu klauen. Ich spiele einfach in einer anderen Liga."

"Es muss wirklich alles passen"

Culcay gefällt sich durchaus in dieser Außenseiterrolle. Bei dem Gefecht 2007 sei er viel unerfahrener gewesen als heute. "Dafür habe ich mich recht achtbar gegen ihn aus der Affäre gezogen." Und auch Coach Wegner ist optimistisch: "Es muss wirklich alles passen, doch jemanden mit Jacks Potenzial traue ich so etwas zu. Ich war übrigens schon häufig der Trainer des vermeintlichen Außenseiters und meine Siegquote in solchen Kämpfen ist recht hoch."