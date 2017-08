zum Artikel Leichtathletik-WM : Reus spürt Gemeinschaftsgefühl in London

Hanau: Der Hanauer Sprinter Julian Reus hat am Freitag seinen ersten Start bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London. Der Blick wandert in den kommenden Tagen allerdings nicht nur in Richtung eigene Bestleistung, sondern auch zu den Kollegen. [mehr]