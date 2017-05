Carolin Schäfer in Götzis "im Flow"

Die Olympia-Fünfte Carolin Schäfer liegt nach dem ersten Tag beim traditionellen Mehrkampf-Meeting in Götzis mit Siegchancen auf dem dritten Platz. Auch Claudia Salman-Rath liegt auf WM-Kurs.

Carolin Schäfer von der LG Eintracht Frankfurt hat zur Halbzeit beim prestigereichen Mehrkampf-Meeting in Götzis 4.053 Punkte gesammelt. Die Führung in Österreich übernahm am Samstag die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 4059 Zählern vor Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (4.056). "Mir fehlen die Worte. Manchmal läuft's einfach. Das war heute ein Wettkampf im Flow", sagte Schäfer voller Begeisterung.

Schäfer rannte zum Auftakt die 100 Meter Hürden in der persönlichen Bestzeit von 13,09 Sekunden und überwand im Hochsprung erstmals die 1,86 Meter. Auch im Kugelstoßen überzeugte die 25-Jährige mit 14,76 Metern. Über 200 Meter sprintete sie dann auf der neuen Bahn im Möslestadion in 23,36 Sekunden ebenfalls persönliche Bestzeit.

Schäfer und Salman-Rath in starker Form

Nach dem Rücktritt der London-Olympiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin Jessica Ennis-Hill (Großbritannien) sowie der zweimaligen Vize-Weltmeisterin Brianne Theisen-Eaton (Kanada) werden die Karten an der Weltspitze neu gemischt. Schäfer hat sich für die Leichtathletik-WM im August in London eine Medaille als Ziel gesetzt. Claudia Salman-Rath (Frankfurt) belegt im Zwischenklassement Rang neun mit 3.763 Punkten und steuert ebenfalls auf WM-Kurs. Jennifer Oeser aus Leverkusen beendete den Wettkampf vorzeitig.