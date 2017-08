Claudia Salman-Rath ist in gleich zwei Wettbewerben in der Weltelite.

Nach ihrem Siebenkampf steht die Frankfurterin Claudia Salman-Rath jetzt im Weitsprung-Finale der Leichtathletik-WM. Ein ganz anderer Wettkampf – nicht nur wegen der extremen Wetterbedingungen in der Qualifikation.

Jedes Mal, wenn der Kampfrichter neben der Weitsprunggrube nach einem gültigen Sprung die weiße Fahne hob, triefte das Wasser von dem regennassen Stück Stoff. Er war wahrlich nicht zu beneiden, der Mann mit diesem Job, am Mittwochabend im Londoner Olympiastadion. Doch während sich der WM-Kampfrichter immerhin mit einem Cape gegen den englischen Regen schützen konnte, sprangen vor ihm die Athletinnen im leichten Wettkampfdress in den nassen Sand. "Schlechtere Bedingungen kann man sich als Weitspringerin nicht vorstellen", sagt Claudia Salman-Rath am Tag nach dem Vorkampf zum hr-Sport. "Kalt, nass und dann noch Gegenwind... Aber da mussten alle durch."

Nach den ersten Sprüngen war Salman-Raths Blick noch sehr kritisch. Bild © picture-alliance/dpa

Lange sah es so aus, als ob Regen und Wind der in Darmstadt wohnenden Weitspringerin die Qualifikation vermasseln würden. Sprung Nummer eins war ungültig, bei Sprung Nummer zwei kam sie nicht über 6,42 Meter hinaus. Damit wäre der Traum vom Weitsprung-Finale fast zu Ende gewesen. Beim letzten Versuch aber kam das Kämpferherz der Athletin durch: "Ich dachte mir: Jetzt alles – hop oder top!" Es wurde top: 6,52 Meter reichten, um als Sechste ins Finale einzuziehen.

Diesmal heißt es nicht "Tasche packen, Hotel, futtern, Bett"

Salman-Rath erlebt bei dieser Weltmeisterschaft in London gerade zwei Welten: Die des Mehrkampfs, ihr seit der Jugend gut vertraut, und die des Weitsprungs. Letztere Welt erschloss sich ihr erst in diesem Jahr so richtig. Da sprang sie bei den Hallen-Europameisterschaften im März in Belgrad zu Bronze mit 6,94 Metern. Im Juli wurde sie dann Deutsche Meisterin und schlug die Spezialistinnen. Noch immer erstaunen sie die kleinen Unterschiede zwischen Mehr- und Einzelkampf. Sich alleine vor einem Wettkampf aufzuwärmen zum Beispiel – ohne die Gruppe. Im Wettkampf mehr auf sich gestellt zu sein. Aber am meisten: Zeit zu haben.

Nach der überstanden Weitsprung-Qualifikation musste Salman-Rath nämlich nicht eilig die Tasche packen. Sie kramte ganz in Ruhe Spikes und Trinkflasche zusammen, lief ohne Hektik aus und setzte sich dann auf die Tribüne, um ihren Kollegen bei den Wettkämpfen zuzuschauen. "Beim Siebenkampf heißt es nach dem Wettkampftag immer: Tasche packen, ab ins Hotel, futtern und gleich ins Bett. Am nächsten Morgen musst du wieder super früh raus und kriegst meistens nur wenig Schlaf. Das war nach der Quali so angenehm, nicht diesen Zeitstress zu haben", sagt das sportliche Multitalent.

"Ich habe mich nach einem Siebenkampf noch nie so gut gefühlt"

Den Siebenkampf beendete die 31-jährige am Wochenende als Achte. Nicht alles lief rund, was auch am Trainerwechsel liegen kann. Erst seit knapp einem halben Jahr trainiert Salman-Rath bei Uli Knapp, dem Weitsprung-Bundestrainer. Zuvor war sie in einer Trainingsgruppe mit Eintracht-Vereinskollegin und Silbermedaillen-Gewinnerin Carolin Schäfer. Doch deren herzkranker Trainer Jürgen Sammert konnte sich nur noch auf eine Siebenkämpferin konzentrieren. Die Trennung tat Salman-Raths Leistungen keinen Abbruch – im Gegenteil: 2017 ist bislang ihr bestes Jahr.

Sichtbar glücklich: Claudia Salman-Rath darf nochmal ins Stadion. Bild © Imago

Aber was ist in London drin, im Weitsprung-Finale – nach mittlerweile drei Wettkampftagen? "Ich habe mich noch nie so gut gefühlt nach einem Siebenkampf", sagt Salman-Rath. "Das ist wirklich eine reine mentale Sache. Normalerweise falle ich nach einem Siebenkampf in ein Loch und denke: Jetzt erst mal Pause. Aber diesmal denke ich: Ich darf noch mal in dieses Stadion rein! Ich freue mich wirklich total aufs Finale."

Kampfansage fürs Finale

Das findet Freitagabend um 20.10 Uhr deutscher Zeit statt (Live in der ARD und im Livestream bei sportschau.de ). Einen Tag zwischen Vorkampf und Finale hat sie also zum Ausruhen. Ihren freien Tag wird Claudia Salman-Rath mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen, sich auf die Pritsche der Physiotherapeuten legen und ansonsten das großen Hotelbett nicht mehr verlassen. Denn die Frankfurterin hat Großes vor im Finale: "Ich bin ja sonst nicht so mutig, aber diesmal mache ich eine Kampfansage: Ich werde sechs Versuche machen im Finale." Das hieße, dass sie unter die ersten acht kommen würde. Ihren Erfolg könnte sie danach ausgiebig feiern – Zeit hätte sie ja.