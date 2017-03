Jack Culcay (li.) verliert den WM-Titel an Demetrius Andrade.

Jack Culcay (li.) verliert den WM-Titel an Demetrius Andrade. Bild © picture-alliance/dpa

Es war der schwerste Kampf seiner Karriere – und er endete mit einer denkbar knappen Niederlage. Jack Culcay muss den WBA-Titel im Halbmittelgewicht an den Amerikaner Demetrius Andrade abgeben.

Jack Culcay hat seinen Weltmeistertitel im Halbmittelgewicht trotz eines sehr guten Auftritts verloren. Der 31 Jahre alte Darmstädter unterlag in der Nacht zum Sonntag in Ludwigshafen dem Amerikaner Demetrius Andrade nach zwölf Runden knapp nach Punkten (112:116, 115:114, 112:116). "Ich muss damit leben, mit meiner Leistung bin ich zufrieden", so Culcay.

Weitere Informationen Culcay im heimspiel! Nach dem Kampf ist vor dem Studiobesuch: Jack Culcay ist am Montagabend ab 22.45 Uhr zu Gast im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Für Culcay, der im Trikot von Darmstadt 98 in den Ring gestiegen war, war es die erste Titelverteidigung. Er hatte den WM-Gürtel der WBA erst im Frühjahr vergangenen Jahres erhalten.

Von 24 Profikämpfen hat der Schützling von Trainer Ulli Wegner nunmehr zwei verloren. Andrade ist in ebenfalls 24 Kämpfen (16 K.o.) unbesiegt. Er war bereits WBO-Weltmeister. Der Gürtel war ihm aber aberkannt worden, weil er ihn nicht rechtzeitig verteidigt hatte.

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! bundesliga", 12.3.2017, 22.05 Uhr