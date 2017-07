Vor WM in Budapest

Mehr Kraft, weniger Gefühl: Schwimm-Star Marco Koch sucht nach einer Trainingsumstellung seine Form. Vor der anstehenden WM ist der Titelverteidiger aus Darmstadt verhalten optimistisch.

Der Weltmeister ist sich selbst ein Rätsel. Marco Koch steigt bei der Schwimm-WM in Budapest (14. bis 30. Juli) als Titelverteidiger auf den Startblock, doch über Medaillen will er nicht reden. "Es ist schwierig einzuschätzen", sagt der 27-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst: "Ich lasse mich wirklich überraschen." Der deutsche Vorschwimmer weiß nur: Er ist körperlich stärker als je zuvor. Aber ist er auch schneller?

Aus dem Takt geraten

Nach der Olympia-Enttäuschung hat der Darmstädter sein Training umgestellt. Mehr Kilogramm an Land stemmen, nicht mehr Kilometer im Wasser schwimmen hieß die Devise nach dem siebten Platz in Rio de Janeiro. "Ich habe Riesenschritte im Kraftraum gemacht - beim Bankdrücken von 110 auf 130 Kilo, bei Kniebeugen von 95 auf 130", berichtet er. Doch mit der zusätzlichen Kraft ging das Gefühl fürs Wasser verloren.

Bei den deutschen Meisterschaften Mitte Juni verpasste er auf seiner Paradestrecke 200 m Brust die Norm für die Weltmeisterschaften in Ungarn und rutschte nur aufgrund einer Sonderregelung ins Team. Seiner Bestzeit (2:07,47 Minuten) schwimmt er in dieser Saison bislang weit hinterher. Das Problem: Mit dem von Bundestrainer Henning Lambertz verordneten Maximalkraft-Konzept ist der so präzise eingestellte Schwimmkörper aus dem Takt geraten.

"...dann wird es richtig langsam"

"Bei einem Kraulschwimmer ist nicht so schwierig, es im Wasser umzusetzen wie bei einem Brustschwimmer", erklärt Koch, der sich in Heidelberg mit der Nationalmannschaft auf die WM vorbereitet: "Da muss von der Technik her alles passen. Sobald eine Kleinigkeit nicht mehr genau stimmt, wird es richtig langsam."

Der "Bodybuilder" muss das Schwimmen quasi wieder neu lernen. "Wenn ich eine Kniebeuge mache und da viel stärker werde, kann mein Muskel die Übung irgendwann richtig gut. Das habe ich ihm ja beigebracht", erläutert er: "Aber er kann nicht sofort den Brustbeinschlag perfekt. Das muss er über die Wassereinheiten lernen."