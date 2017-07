Frankfurter überraschte in Erfurt

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt war Luke Campbell Überraschungssieger über 400 Meter Hürden. In seiner alten Heimat in den USA hat der Frankfuter alles hinter sich gelassen, um in Deutschland Profi zu werden.

Als Luke Campbell im Ziel realisierte, dass er der neue Deutsche Meister ist, sprintete er gleich weiter, sprang über die Werbebande und raste auf die Tribüne, um seinen Cousin zu umarmen. Die anwesenden Journalisten begannen irritiert in ihren Unterlagen zu kramen. Wer ist dieser junge Mann, der hier Gold holt und mit 49,40 Sekunden fast WM-Norm läuft? Schnelle Recherchen im Netz spucken nur den gleichnamigen britischen Boxer aus, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London Silber holte. Aber Luke Campbell, der Leichtathlet?

Kein Wunder: Der Überraschungs-Meister lebt erst seit einem halben Jahr in Deutschland. Er wohnt in Frankfurt im Sportinternat und startet für die LG Eintracht Frankfurt. Sein Trainer ist kein geringer als Volker Beck, 400-Meter-Hürden-Olympiasieger 1980 in Moskau. Und selbst der ist über die Leistung seines neuen Schützlings überrascht: "Das habe ich im Training vorher nicht lesen können. Der Junge ist im Wettkampf wirklich bärenstark und kann sich wahnsinnig gut fokussieren."

Campbells Geschichte: ein Glücksfall

Dass der Amerikaner zu Beck kam, war ein echter Glücksfall. Im März bekam Beck die Anfrage vom Deutschen Leichtathletik-Verband, ob er einen 400 Hürdenläufer aus Amerika trainieren könnte. Dort war Campbell im College Team von Salisburg (Maryland) gestartet. "Ich war erst skeptisch. Er hatte keine Trainingsaufzeichnungen. Ich wusste nicht: Wie hat er in Amerika trainiert? Doch wir haben sehr schnell einen Draht zueinander gefunden", so Beck.

Ein Probetraining und eine sportmedizinische Untersuchung später stand fest, dass Campbell in Frankfurt bleibt. Der junge Mann besitzt zwei Staatsbürgerschaften. Er wurde im sauerländischen Meschede geboren, bevor er dann mit seiner deutschen Mutter und seinem amerikanischen Vater in die USA umzog. Dort studierte er später in Salisbury Sportwissenschaften und Psychologie.

Der Konkurrenz in den USA aus dem Weg gehen

Jetzt, nach Abschluss seines Studiums, will er zurück in sein Geburtsland, um hier Profi zu werden. In den Staaten ist genau das schwieriger, die Konkurrenz härter. Jede Nation darf zu internationalen Wettkämpfen nur zwei bis drei Athleten nominieren – egal, wie groß sie ist. Bei den 400 Meter Hürden der Männer befinden sich derzeit alleine schon vier Amerikaner unter den Top 10 der Welt.

"Für mich wird ein Traum war", sagt der Athlet selbst. "Alles ging so schnell und ich bin unheimlich dankbar für die Chance, die mir hier geboten wird." Für eben diesen Traum hat Campbell auch viel hinter sich gelassen. Die Familie wohnt immer noch in Amerika, die Freundin auch. In Deutschland hat er einzig seinen Onkel aus Meschede. "Ich habe da wirklich großen Respekt vor ihm", sagt sein Trainer. "Er ist mental sehr stark. Ich freue mich, dass sich der Aufwand für ihn gelohnt hat."

Campbells Ziel: die EM 2018 in Berlin

Ende Juli wird der Hürdenläufer ein vorerst letztes Mal nach Amerika fliegen. "Mein Plan ist es, mich hier richtig niederzulassen, die Sprache zu lernen und einen Job zu finden", sagt Campbell. Zur WM-Teilnahme, auf die er durchaus noch gehofft hatte, hat es in diesem Jahr noch nicht gereicht. Die Norm lag bei 49,35 Sekunden. Dennoch überwog die Freude über seine persönliche Bestleistung.

Und: Im kommenden Jahr stehen in Berlin die Europameisterschaften an – und damit die nächste Chance, zum ersten Mal das deutsche Nationaltrikot zu tragen. Bis dahin sollte Campbell neben dem Training Vokabeln pauken – auch, damit er den Wikipedia-Eintrag lesen kann, den es dann sicher geben wird.