Das deutsche Davis-Cup-Team trifft am Wochenende in Frankfurt auf Belgien und der Hessische Rundfunk ist dabei. Das Doppel am Samstagnachmittag gibt es live im hr-fernsehen.

Weitere Informationen Kohlmann im heimspiel! Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist am Montagabend ab 22.45 Uhr zu Gast im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Deutschland trifft in der ersten Runde des Davis Cup am Wochenende in Frankfurt auf Belgien. Das Doppel am Samstag überträgt das hr-fernsehen ab 13 Uhr live. Mit dabei sind auch Alexander und Mischa Zverev, die bei den Australian Open mit ihren starken Auftritten für Furore sorgten. Neben den Brüdern gehören Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff zur Mannschaft.

"Das ist etwas sehr Besonderes für uns beide", sagte Alexander Zverev: "Ich bin immer sehr motiviert, für Deutschland zu spielen." Belgien sei nach der Absage des Weltranglistenelften David Goffin zwar immer noch ein schwerer Gegner, "aber wenn wir alle gut spielen, müssen wir eigentlich jedes Match gewinnen".