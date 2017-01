Zverev-Brüder schlagen in Frankfurt auf

Bei den Australian Open sorgten sie für Furore, jetzt kommen sie nach Frankfurt: Mischa und Alexander Zverev stehen im DTB-Kader für die Davis-Cup-Partie gegen Belgien Anfang Februar. Die Statistik spricht klar für Deutschland.

Der eine scheiterte knapp an Rafael Nadal, der andere besiegte den Weltranglisten-Ersten Andy Murray und zog erst am Dienstag gegen Roger Federer den Kürzeren: Der 19-jährige Alexander Zverev und sein 29 Jahre alter Bruder Mischa haben bei den aktuell laufenden Australian Open im Melbourne auf sich aufmerksam und den Namen Zverev weltweit bekannt gemacht.

"Er kann um die größten Titel spielen", lobte Nadal den Jüngeren der beiden Brüder nach seinem knappen Fünfsatz-Sieg in der dritten Runde. "Er hat ein verblüffendes Potenzial und großartige Schläge." Ein Talent, von dem sich die hessischen Tennis-Fans bald selbst ein Bild machen können.

Zverev-Brüder führen das Team an

Denn die beiden Zverevs stehen gemeinsam mit Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennart Struff im deutschen Davis-Cup-Team, das vom 3. bis 5. Februar in der ersten Runde der Weltgruppe in der ehemaligen Frankfurter Ballsporthalle auf Belgien trifft. Dies gab Teamchef Michael Kohlmann am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Frankfurter Römer bekannt.

"Diese vier sind dir bestplatzierten Einzelspieler. Sie alle haben gezeigt, warum sie dabei sind", sagte er. "Alexander Zverevs Entwicklung ist außergewöhnlich. Kohli ist Führungperson, und Mischa Zverev – die Nummer eins auf dem Center Court eines Grand-Slam-Turniers zu schlagen, das gelingt nicht jedem. Diese vier Spieler sind in der Lage, Belgien zu besiegen."

Die Auszeit ist beendet

Mischa und Alexander Zverev waren bei den Australian Open aus deutscher Sicht am weitesten gekommen. Der Weltranglisten-50. Mischa Zverev unterlag erst im Viertelfinale dem Schweizer Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer. Sein zehn Jahre jüngerer Bruder Alexander musste sich in der dritten Runde trotz einer tollen Vorstellung dem neunmaligen Paris-Champion Rafael Nadal aus Spanien in fünf Sätzen geschlagen geben.

Nach einer Auszeit kehren die Brüder nun in die deutsche Mannschaft zurück. Alexander Zverev hatte wegen seines Verzichts auf Olympia 2016 in Rio und auf die Play-off-Partie gegen Polen in Berlin (3:2) im Herbst 2016 Kritik einstecken müssen. Auch Mischa Zverev hatte für das Spiel gegen den Abstieg nicht zur Verfügung gestanden. Der DTB hatte daraufhin angekündigt, ihn 2017 nicht nominieren zu wollen, doch die Dissonanzen sind inzwischen ausgeräumt.

Die Statistik spricht für das DTB-Team

Jetzt sollen beide mithelfen, die Serie gegen Belgien auszubauen und in die zweite Runde einzuziehen. Das Duell zwischen Deutschland und dem kleinen Nachbarstaat wird in Frankfurt bereits zum neunten Mal stattfinden, eine Niederlage für das DTB-Team gab es bislang noch nie. "Die Chancen stehen dennoch bei 50:50", so Kohlmann, der auf eine volle Halle und die Unterstützung der Fans hofft.

Derzeit seien zwar noch rund 1.000 Tickets pro Tag erhältlich, die Chancen auf ein ausverkauftes Haus stünden aber gut. "Wir freuen uns, dass dieses außerordentliche Sportevent in Frankfurt stattfindet", sagte Sportdezernent Markus Frank (CDU). "Es ist toll, dass wir das hier veranstalten dürfen."