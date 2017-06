Radprofi John Degenkolb ist bei der Rad-DM in Chemnitz auf Platz drei gefahren. Den Titel sicherte sich Lokalmatador Marcus Burghardt.

Bei der Rad-DM in Chemnitz fehlten John Degenkolb am Ende 43 Sekunden zum Triumph. Der Radprofi aus Oberursel fuhr bei der Deutschen Meisterschaft in Chemnitz als Dritter über die Ziellinie. Dabei lag der 28-jährige Klassikerspezialist bei dem Rennen zwischenzeitlich allein in Führung. Doch Marcus Burghardt hatte am Ende die Nase vorn. Zweiter wurde Emanuel Buchmann.

Entscheidung erst auf den letzten Kilometern

Auf dem elfmal zu absolvierenden 19,4 km langen Rundkurs fiel nach 213,4 Kilometern die Entscheidung erst in der Schlussphase. Buchmann attackierte bei der letzten Fahrt über den Gornauer Berg etwa 9 km vor dem Ende, Burghardt folgte ihm und hatte im Sprint die größten Reserven. Es ist der erste Meistertitel für den Routinier, der aus Zschopau im Erzgebirge stammt.