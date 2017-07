John Degenkolb gehört seit Jahren zu den prägenden deutschen Radprofis, seine Beziehung zur Tour de France bleibt aber eine gespaltene - noch immer wartet der Oberurseler auf seinen ersten Etappensieg.

Das Bild gleicht sich bislang Jahr für Jahr bei der Tour de France. John Degenkolb rollt frustriert zum Teambus, verschwindet erst einmal, um die Emotionen ein wenig zu bändigen - und muss dann eine neuerliche Enttäuschung erklären. "Ich hätte gern gewonnen, ich glaube auch, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte", sagte der Oberurseler am Dienstag in Romans-sur-Isère, als ihm wieder einmal die Chance auf seinen ersten Etappensieg durch die Finger geglitten war. Bei der Alpen-Etappe am Mittwoch reichte es dann nur für Rang 87.

Degenkolb ist bereits zum fünften Mal bei der Frankreich-Rundfahrt am Start, wie immer mit der Hoffnung, dass ihm das Glück diesmal hold ist. Sechsmal war der 28-Jährige schon Zweiter einer Tour-Etappe, seit dem dritten Platz vom Dienstag kommen noch sieben weitere Top-Fünf-Ergebnisse hinzu. Ärger ist da verständlich, auch wenn er sich nach der extrem turbulenten 16. Etappe doch etwas heftig entlud.

In der Hitze des Gefechts

Tagessieger Michael Matthews klagte, dass ihm Degenkolb, der sich vom Australier im Sprint behindert fühlte, nach der Zieldurchfahrt in den Nacken gegriffen habe. Bilder zeigen zumindest deutlich, wie zornig er für einen Moment war. "Das war in der Hitze des Gefechts, weil mir Matthews die Lücke zugemacht hat. Es hat deshalb nicht zum Sieg gereicht", sagte Degenkolb: "Ich bin bei dieser Tour schon einmal schwer gestürzt, genau rechts an der Bande. Es muss nicht sein, dass ich nochmal runtergehe."

Es passte aber zu dieser unglücklichen Beziehung zwischen der Großen Schleife und dem Klassikerspezialisten. Noch nie gab es diesen einen Tag oder diese eine Tour, wo alles für Degenkolb stimmte. Dabei hat er 2015 die großen Frühjahrsrennen Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gewonnen, neun Etappen bei der Vuelta in Spanien, eine beim Giro d'Italia. Nur das wichtigste aller Radrennen mag ihn irgendwie nicht. Sätze wie, "wir stecken den Kopf nicht in den Sand, die Tour ist noch nicht vorbei", kamen schon oft von Degenkolb.

Sturz bremst Degenkolb

Dabei ist es durchaus bemerkenswert, dass er in diesem Jahr überhaupt noch um Tour-Siege kämpfen kann. Dazu muss man sich nur die Bilder von der vierten Etappe in Erinnerung rufen, als Degenkolb über den Briten Mark Cavendish flog und hart auf dem Rücken landete. "Ich habe durch den Sturz sicher etwas verloren", sagte er. Vor allem seine Schulter ist lädiert.

Dazu ist Degenkolb im Team Trek-Segafredo nicht der eine Kapitän, um den sich alles dreht. Er hat - für ihn sehr ungewöhnlich - auch Aufgaben eines Wasserträgers. "Ich muss auch viel arbeiten, Alberto Contador in den Bergen unterstützen, Flaschen holen, das kostet auch Kraft, aber ist nicht zu ändern", berichtete er.

Blick nach vorn

Was ihm in diesem Jahr noch bleibt, ist das Teilstück Freitag nach Salon-de-Provence. Aber dort ist er ebenso wie am Sonntag in Paris auf den Champs-Élysées eher ein Außenseiter. "Ich werde weiter um meinen ersten Etappensieg kämpfen", kündigte Degenkolb an. Es ist aber wahrscheinlich, dass er mindestens ein weiteres Jahr darauf warten muss.

Und bei allem Gram über die Liaison zur Tour: Anfang August wird Degenkolb zum zweiten Mal Vater. Spätestens dann ist der Ärger verflogen. Und im September wartet in Norwegen noch ein WM-Kurs, der ihm liegen soll.