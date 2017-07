Eine Woche nach seinem schweren Sturz hat sich John Degenkolb bei der Tour de France eindrucksvoll zurückgemeldet: Auf der 10. Etappe am Dienstag sprintete der Oberurseler aufs Podest. Nur Marcel Kittel war mal wieder nicht zu schlagen.

Während der Erfurter Marcel Kittel bei der diesjährigen Tour de France von Sieg zu Sieg eilt und am Dienstag bereits den vierten Tageserfolg verbuchen konnte, sorgte in seinem Windschatten auch John Degenkolb für eine kleine Heldengeschichte.

Genau eine Woche nach seinem schweren Sturz, der eine Fortsetzung der Frankreich-Rundfahrt zunächst fraglich gemacht hatte, meldete sich der Oberurseler Radprofi auf der 10. Etappe über 178 Kilometer von Périgueux nach Bergerac mit einem beeindruckenden zweiten Platz zurück. Rang drei ging an Dylan Groenewegen aus den Niederlanden.

Expertentipp eingelöst

"John Degenkolb ist nicht zuletzt durch die Ausfälle vieler Sprinter wie Cavendish, Sagan oder Démare ein Kandidat, der auch mal in die Top drei fahren kann. Gewinnen ist gegen Marcel Kittel, der im Moment mental und körperlich einfach stärker ist, wahnsinnig schwer", hatte ARD-Experte Florian Naß noch am Montag in seinem Zwischenfazit prophezeit – und er sollte Recht behalten.

Mehr als 170 Kilometer lang hatten zwei einheimische Ausreißer das Rennen durch die Dordogne bestimmt. Aber ihre Flucht war 6.800 Meter vor dem Ziel beendet. Im darauffolgenden Massensprint stellte Kittel, der mit seinem insgesamt 13. Etappensieg bei der Tour den deutschen Rekord von Erik Zabel übertraf, seine derzeitige Extraklasse unter Beweis und siegte mit mehreren Radlängen Vorsprung auf Degenkolb. Der Brite Chris Froome verteidigte indes ohne Mühe sein Gelbes Trikot. Der Eschborner Tony Martin hatte als 118. mit dem Ausgang der Etappe nichts zu tun.

Nächste Chance am Samstag

Glaubt man übrigens den Prognosen von Tour-Experte Naß, könnte Degenkolbs Podestplatz keine Eintagsfliege gewesen sein: "Gute Chancen hat er vor allem auf der 14. Etappe am kommenden Samstag nach Rodez, diese Zielankunft ist wie auf ihn zugeschnitten", meinte Naß.