John Degenkolb will in Flandern triumphieren. Bild © Imago

Ein Volksfest für Radsport-Fans und eine Tortur für die Fahrer: Mit der Flandern-Rundfahrt steht am Sonntag eines der wichtigsten Rennen des Jahres an. Für John Degenkolb ist der Sieg bei "Flanderns Schönster" ein großer Traum.

Es ist die pure Faszination, berauschend, manchmal dramatisch - und es zieht ganz Belgien jedes Jahr in ihren Bann. Die Flandern-Rundfahrt ist ein wahres Volksfest, nicht weniger als ein Heiligtum des Radsports mit 260 kräftezehrenden Kilometern über 18 giftige Steigungen (Hellingen) und unbehagliche Holperpisten (Kasseien).

"Vlaanderens mooiste - Flanderns Schönste" ist beileibe keine gewöhnliche Geliebte. Und doch wünscht sich Klassikerspezialist John Degenkolb sehnlich, sie endlich einmal zu erobern. Fünfmal hat er bisher vergeblich Anlauf genommen, beim sechsten Mal soll es klappen. "Die Ronde ist einfach ein großer Traum", sagt der Profi aus Oberursel, "aber nicht nur von mir."

Sagen, van Avermaet oder doch Degenkolb?

Degenkolb, der bislang mit Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo zwei Radsport-Monumente gewonnen hat, weiß um die große Konkurrenz. Er weiß, dass vor allem Weltmeister Peter Sagan (Bora-hansgrohe) und der derzeit überragende Olympiasieger Greg van Avermaet (BMC Racing) auch nach dem Triumph in Oudenaarde lechzen. Und Degenkolb weiß auch, dass er einen perfekten Sonntag und die perfekte Taktik braucht. "Es muss alles passen, der gewisse Überraschungseffekt dabei sein. Alles oder nichts", sagt er.

Der 28-Jährige hat bei Trek-Segafredo eine starke Mannschaft mit reichlich Klassikererfahrung um sich. Degenkolb hat wohl auch die nötige Verfassung, um im Finale eine Rolle zu spielen. Was ihm in diesem Frühjahr bisher aber fehlte, ist der Killerinstinkt, findet sein Sportlicher Leiter Dirk Demol. "Aggressivität im richtigen Augenblick", nennt es der Belgier bei cyclingnews.com: "Nicht denken - einfach fahren."

Martin muss auf Solofahrt bauen

Degenkolb hat sich ein bisschen Ruhe gegönnt nach Gent-Wevelgem am vergangenen Wochenende, am Donnerstag nahm er dann auch die Schlüsselstellen Oude Kwaremont und Paterberg unter die Lupe. Dort, wo die Reihen der enthusiastischen Fans besonders dicht sind, wird die Entscheidung vorbereitet, dort setzte sich Sagan im Vorjahr ab. "Er zieht im Moment wie ein Moped auf", sagt Degenkolb über die aktuelle Form des Slowaken. Aber der Wahl-Hesse will dennoch mithalten und am Ende seine Spurtfähigkeit ausspielen.

Darauf kann Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Katjuscha-Alpecin) nicht bauen, für ihn ist ein Erfolg wohl nur mit einer Solofahrt möglich. Bisher aber hatte der 31-Jährige das Glück nicht auf seiner Seite. Sturzpech wie am Sonntag bei Gent-Wevelgem verhinderte ein Top-Ergebnis in seinem ersten Klassikerfrühjahr mit eigenen Ambitionen. "Meine Beine sind gut, es ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen", sagt der Eschborner vor der 101. Ausgabe der "Ronde".