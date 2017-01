Der EC Bad Nauheim gewinnt in Bietigheim.

Drei hessische Teams, drei unterschiedliche Ergebnisse: Die Roten Teufel feiern einen Überraschungssieg in fremder Halle, Kassel verliert, die Löwen Frankfurt müssen nachsitzen.

Der EC Bad Nauheim hat am Freitag einen überraschenden Erfolg in der DEL 2 eingefahren. Die Roten Teufel aus der Wetterau siegten bei Spitzenreiter Bietigheim Steelers mit 4:2 und leisteten damit Schützenhilfe für die Löwen Frankfurt. Die Zweitplatzierten konnten die Vorlage jedoch nicht ausnutzen und verloren vor heimischer Kulisse gegen Heilbronn mit 2:3 in der Overtime.

Noch schlechter lief es derweil für die Kassel Huskies. Die Schlittenhunde aus Nordhessen erwischten vor allem in der Offensive einen rabenschwarzen Tag und unterlagen Bayreuth mit 0:1.