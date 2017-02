zum Artikel Darmstadt muss nach Bremen : Lilien mit Offensivsorgen vor dem nächsten Abstiegsgipfel

Darmstadt: Tore schießen ist für Darmstadt 98 in dieser Saison bisher das große Problem. Vor dem nächsten Kellerduell am Samstag in Bremen ist die Situation nicht leichter. Denn gleich drei offensive Leistungsträger des SV98 drohen auszufallen. [mehr]