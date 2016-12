zum Artikel Derzeit nur Mittelmaß : 1. FFC Frankfurt will in neue Ära aufbrechen

Frankfurt: An den Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt führte mehr als ein Jahrzehnt kein Weg vorbei. Mit jungen Talenten will der Rekordmeister - derzeit kein Spitzenclub mehr in der Bundesliga - in eine neue Ära starten. [mehr]