Der EC Bad Nauheim hat die Derby-Woche in der Deutschen Eishockeyliga 2 mit einer zweiten Niederlage beendet. Die roten Teufel hatten gegen die Kassel Huskies das Nachsehen. Die Löwen Frankfurt schwangen sich unterdessen zum neuen Tabellenführer auf.

Die Kassel Huskies haben in einem packenden Hessen-Derby gegen den EC Bad Nauheim das bessere Ende für sich gehabt. Die Nordhessen setzten sich am Sonntag mit 4:3 bei den roten Teufeln durch und bleiben damit weiter auf Playoff-Kurs. Für Bad Nauheim war es nach der Pleite in Frankfurt am Freitag die zweite Derby-Niederlage in nur drei Tagen.

Frankfurt ist Spitzenreiter

Die Löwen Frankfurt feierten hingegen am Sonntag den zweiten Sieg des Wochenendes. Bei den Starbulls Rosenheim verwandelten die Hessen einen 0:1-Rückstand in einen 4:1-Sieg. Damit sind die Löwen neuer Tabellenführer.