Im dritten Spiel gegen einen Ost-Club in Folge hat es in der DEL2 für die Kassel Huskies am Dienstag endlich wieder für einen Sieg gereicht. Die Löwen Frankfurt drehten ein torreiches Spiel zu ihren Gunsten. Für den EC Bad Nauheim wird es im Tabellenkeller derweil ungemütlicher.

Die Kassel Huskies sind nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Deutschen Eishockey Liga 2 wieder im Aufwind. Der ECK gewann am Dienstagabend vor eigenem Publikum gegen Crimmitschau mit 5:2. Toni Ritter, Feodor Boiarchinov, Thomas Merl, Jack Downing und Jens Meilleur erzielten die Treffer.

Auch die Löwen Frankfurt bejubelten den nächsten Sieg. In Freiburg gab es nach einem 1:3-Rückstand und Toren von Matthew Pistilli, Eric Stephan, Richard Mueller, Neuzugang Christoph Gawlik und Eddy Rinke-Leitans einen 5:4-Erfolg. Bad Nauheim kassierte beim 1:4 bei Aufsteiger Bayreuth die nächste Pleite.