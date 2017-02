Die Kassel Huskies jubelten am Freitag auch in Bayreuth.

Die Kassel Huskies jubelten am Freitag auch in Bayreuth. Bild © Imago

Durchwachsener Freitagabend für die hessischen Teams in der DEL2: Während die Kassel Huskies den nächsten Sieg feierten, gingen die Löwen Frankfurt und der EC Bad Nauheim als Verlierer vom Eis.

Die Kassel Huskies haben am 43. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga 2 die hessischen Fahnen hochgehalten. Der ECK gewann am Freitag bei Aufsteiger Bayreuth mit 6:3. Die Tore erzielten Feodor Boiarchinov, Jack Downing, Jens Meilleur, Thomas Merl, Phil Hungerecker und Adriano Carciola.

Niederlagen gab es hingegen für den EC Bad Nauheim (0:2 gegen Spitzenreiter Bietigheim) und die Löwen Frankfurt, die mit 2:4 in Heilbronn verloren. Die Treffer von Patrick Jarrett und Matt Tomassoni reichten nicht. In der Tabelle ist Frankfurt weiter Zweiter und liegt einen Punkt vor Kassel. Bad Nauheim wäre in den Pre-Play-offs dabei.