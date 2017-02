Die Löwen Frankfurt durften am Freitag in Bietigheim feiern.

Die Löwen Frankfurt haben im Spitzenspiel der DEL2 ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Die Roten Teufel aus Bad Nauheim und die Kassel Huskies machten es spannend.

Das Duell Erster gegen Zweiter in der DEL2 wurde zu einer Demonstration der Stärke seitens der Löwen. Die Frankfurter fegten Spitzenreiter Bietigheim Steelers am Freitag auswärts mit 6:1 vom Eis. Damit gewannen die Hessen drei von vier Partien in der laufenden Saison gegen die Steelers. Richard Müller trug sich vor 3.317 Zuschauern doppelt in die Torschützenliste ein.

Der EC Bad Nauheim feierte derweil einen Pflichtsieg beim Tabellenletzten Eispiraten Crimmitschau. Eugen Alanov und Andreas Pauli ließen die Roten Teufel mit ihren späten Treffern zum 5:3-Endstand jubeln.

Die Kassel Huskies taten es den Bad Nauheimern gleich. Bei den Heilbronner Falken stellten Jack Downing und Braden Pimm den 5:3-Erfolg gar erst in der Schlussminute sicher.