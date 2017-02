Die Löwen um Kapitän Patrick Jarrett haben das Derby in Bad Nauheim knapp gewonnen.

Die Löwen Frankfurt haben sich am Freitag durch einen Derbysieg in Bad Nauheim am zweiten Tabellenplatz der DEL2 festgekrallt. Profitiert haben sie dabei auch von einer Niederlage der Konkurrenz aus Kassel.

Die Löwen Frankfurt freuen sich in der Deutschen Eishockey Liga 2 über einen weiteren Derbysieg. Der Tabellenzweite gewann am Freitagabend beim EC Bad Nauheim mit 3:2 nach Penaltyschießen. Nach Treffern der EC-Akteure Dominik Lascheit und Radek Krestan sowie den Frankfurtern Matthew Pistilli und C.J. Stretch hatte es bis zum Ende der Overtime unentschieden gestanden. Im Penaltyschießen vergab Dominik Meisinger als einziger Bad Nauheimer.

Für Löwen-Verfolger Kassel Huskies gab es derweil eine bittere Niederlage. Der ECK verlor beim SC Riessersee trotz 3:1-Führung (Tore durch Braden Pimm, Thomas Merl und Manuel Klinge) mit 3:6.