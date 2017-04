Die Löwen jubelten am Samstag auch in Bietigheim.

Die Löwen jubelten am Samstag auch in Bietigheim. Bild © Imago

Das war der erste Streich – und was für einer! Die Löwen Frankfurt haben am Samstag das erste Spiel in der DEL2-Finalserie in Bietigheim gewonnen. Die Partie glich einem Schützenfest.

Die Löwen Frankfurt haben das erste Finalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga 2 für sich entschieden. Der ESC gewann am Samstagabend eine völlig verrückte Partie bei Hauptrundenmeister Bietigheim Steelers mit 7:5. In der Best-of-Seven-Serie fehlen den Hessen nun noch drei Siege zur DEL2-Meisterschaft.

Frankfurts Spieler des Abends war Brett Breitkreuz mit drei Toren und einer Vorlage. Die weiteren Löwen-Treffer erzielten Lukas Laub, Eric Stephan, Richard Mueller und Christoph Gawlik. Spiel zwei findet am Montag (16 Uhr) in Frankfurt statt.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 15.4.2017, 17 Uhr