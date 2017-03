Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel sind die Löwen Frankfurt am Dienstag ins Halbfinale der DEL2-Playoffs eingezogen. Die Kassel Huskies können am Freitag nachziehen. Der EC Bad Nauheim hat den ersten Matchball zum Klassenerhalt nicht verwandeln können.

Die Löwen Frankfurt stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga 2. Der ESC gewann am Dienstag in Freiburg mit 5:2 und entschied die Best-of-seven-Serie dadurch mit 4:0 für sich. Die Kassel Huskies benötigen nach dem 5:1 bei den Lausitzer Füchsen nur noch einen Sieg zum Einzug in die Runde der letzten Vier.

Der EC Bad Nauheim hat derweil den Klassenerhalt noch nicht sicher. Die Roten Teufel verloren bei den Eispiraten Crimmitschau mit 2:3. In der Playdown-Serie steht es damit 3:1 aus Sicht der Wetterauer. Die nächsten Partien finden am Freitag statt.