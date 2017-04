Matchpuck! Die Löwen Frankfurt können am Freitag DEL2-Meister werden. Am Mittwoch gab es in Bietigheim den nächsten Sieg.

Die Löwen Frankfurt sind nur noch einen Sieg von der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga 2 entfernt. Der ESC gewann am Mittwochabend auch das dritte Spiel der Playoff-Finalserie bei Hauptrundenmeister Bietigheim Steelers. Die Partie vor 4.167 Zuschauern endete 4:2. Mit einem Sieg am Freitag (19.30 Uhr) vor eigenem Publikum können die Hessen den Titelgewinn perfekt machen.

Clarke Breitkreuz, C.J. Stretch, Nils Liesegang und Lukas Laub hatten die Löwen mit ihren Toren zum Sieg geschossen. Für Bietigheim konnten Shawn Weller und Adam Borzecki nur verkürzen.