Rote Teufel gehen in Overtime K.o.

Die hessischen Eishockey-Zweitligisten haben das Jahr 2016 mit einem durchwachsenen Spieltag beschlossen. Nur die Löwen Frankfurt fuhren am Freitag einen Sieg ein. Für den EC Bad Nauheim wird es ungemütlicher.

Der EC Bad Nauheim ist in der DEL2 weiter auf der Suche nach seiner Form. Gegen den ESV Kaufbeuren setzte es am Freitag die fünfte Pleite in Folge. Die Roten Teufel verloren mit 2:3 nach Overtime und bleiben damit auf einem der Playdown-Ränge stehen.

Eine 3:5-Niederlage kassierten die Kassel Huskies beim Tabellensechsten Dresdner Eislöwen. Die Nordhessen lagen in Dresden früh mit 0:4 in Rückstand, kämpften sich im zweiten Drittel noch einmal heran, wurden aber nicht für ihre Moral belohnt.

Die Löwen Frankfurt gewannen mit 5:2 beim SC Riessersee und bejubelten dabei den dritten Sieg in Serie. In der Tabelle festigte Frankfurt den zweiten Rang, der Vorsprung auf den Vierten Kassel beträgt nunmehr sechs Punkte.