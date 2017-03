Wie gewonnen, so zerronnen: In der DEL2 hat Bad Nauheim am Sonntag seine Hausaufgaben erledigt und gegen Ravensburg gewonnen. Weil die direkte Konkurrenz aber auch siegte, heißt es nun Abstiegsrunde statt Pre-Playoffs.

Der EC Bad Nauheim muss in der 2. Eishockey-Liga in die Abstiegsrunde. Die Wetterauer gewannen am Sonntag zwar 4:1 gegen Ravensburg. Der SC Riessersee war wegen des eigenen 5:2-Auswärtssieges in Crimmitschau aber nicht mehr aus den Pre-Playoff-Rängen zu verdrängen. In der am 14. März beginnenden ersten Playdown-Runde trifft der EC nun selbst auf Crimmitschau.

Die Löwen Frankfurt gewannen 6:1 gegen Bayreuth. Ihr Gegner für das ebenfalls am 14. März startende Playoff-Viertelfinale steht noch nicht fest. Die Kassel Huskies siegten bei Hauptrundenmeister Bietigheim 4:1. Die Nordhessen treffen im Viertelfinale auf die Lausitzer Füchse.