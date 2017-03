Deutliche Siege in Nordhessen und im Rhein-Main-Gebiet, Spannung in der Wetterau: In den Playoffs und den Playdowns der DEL2 haben die Eishockey-Teams aus Frankfurt, Kassel und Bad Nauheim am Dienstag im ersten Spiel den ersten Sieg gefeiert.

Sowohl die Löwen Frankfurt als auch die Kassel Huskies sind in der Deutschen Eishockey Liga 2 mit einem Sieg ins Playoff-Viertelfinale gestartet. Frankfurt gewann am Dienstagabend vor eigenem Publikum gegen Freiburg mit 6:2. Kassel bezwang die Lausitzer Füchse mit 4:1. Beide Teams führen ihre Serie dadurch jeweils mit 1:0 an.

In den Playdowns zitterte sich unterdessen auch der EC Bad Nauheim zum ersten Sieg. Die Roten Teufel schlugen Crimmitschau mit 4:3 nach Verlängerung. 52 Sekunden vor Ende der ersten Overtime erzielte Nick Dineen den erlösenden Treffer für die Wetterauer.